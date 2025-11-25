  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জ-৩

বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নানের প্রার্থিতা বাতিলের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁয়ে মশাল মিছিল করেছে বিএনপি দলীয় নেতাকর্মীরা। বিএনপি ও দলের নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজ আখ্যা দেওয়ার অভিযোগে তারা মান্নানের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি জানায়।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাতে মহাসড়কের কাঁচপুর এলাকায় সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁ থানা বিএনপি ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মহাসড়ক অবরোধ করে এই মশাল মিছিল করেন।

মিছিলকারীদের অভিযোগ, মান্নানের এই বিতর্কিত মন্তব্যে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য সবাই দাবি করছেন দলের জন্য ক্ষতিকারক এই ব্যক্তির প্রার্থিতা বাতিল করে মনোনয়ন প্রত্যাশী অন্যান্য নেতাদের মধ্য থেকে সুশিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিকে যেন মনোনয়ন দেওয়া হয়। তাই, দলের ভাবমূর্তি রক্ষায় আজহারুল ইসলাম মান্নানের প্রার্থিতা বাতিল করতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতাদের প্রতি অনুরোধ জানান হয়।

নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নান সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিএনপির নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। পরে মান্নানের সেই অডিও রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার হয়।

মো. আকাশ/এনএইচআর/এমএস

