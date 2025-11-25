দিনদুপুরে শিক্ষার্থীকে জিম্মি করে স্বর্ণালংকার-টাকা লুট
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে দিনদুপুরে ঘরে ঢুকে শিক্ষার্থীকে জিম্মি করে ১০ ভরি সোনা ও ১০ লাখ টাকা লুটে নিয়েছে ডাকাত দল।
এ ঘটনায় মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় অভিযোগ করেন। এর আগে সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার কাঞ্চন পৌর ভবন সংলগ্ন এক বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।
ওই শিক্ষার্থীর নাম তমো ইসলাম। সে উপজেলার কাঞ্চন পৌর এলাকার আব্দুর রশিদের ছেলে এবং কাঞ্চন ভারত চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
তমো জানায়, তার বাবা আব্দুর রশিদ উপজেলার ভোলাবো ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ওমেদার। ঘটনার সময় তিনি অফিসে ছিলেন। বোনকে নিয়ে তার মা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান। তমো তখন ঘরে একাই অবস্থান করছিল। এ সুযোগে ডাকাতদল মুখোশ পরা অবস্থায় পরিকল্পিতভাবে তাদের বাড়ির তিনতলায় প্রবেশ করে। সেখানে কৌশলে তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেন তারা। পরে তমোর হাত-পা-মুখ বেঁধে ১০ লাখ টাকা ও ১০ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়।
রূপগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোক্তার হোসেন জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলমান।
নাজমুল হুদা/এসআর/এমএস