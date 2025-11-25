মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স দিয়ে হাসপাতাল পরিচালনা করায় জরিমানা ২ লাখ

মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স দিয়ে হাসপাতাল পরিচালনা করায় জরিমানা ২ লাখ
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স দিয়ে হাসপাতাল পরিচালনা করায় দুই প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বসুরহাট প্রাইভেট হাসপাতাল ও সালেহা প্যাথলজি অ্যান্ড আল্ট্রানোগ্রাফি সেন্টারে এ অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রুবাইয়া বিনতে কাশেম।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স দিয়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টার, প্রাইভেট হাসপাতাল পরিচালনা ও যথাযথভাবে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করাসহ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অননুমোদিত উপায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের অপরাধে দুই হাসপাতালকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) রুবাইয়া বিনতে কাশেম অভিযানের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, অভিযানে হাসপাতাল দুটির কাগজপত্র ঠিক ছিল না। এজন্য ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে প্রাথমিকভাবে জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর