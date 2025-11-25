দিনাজপুরে পুকুরে ডুবে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
দিনাজপুরের বীরগঞ্জে পুকুরে ডুবে ঠাকুর মনি দেবনাথ রুদ্র (১৪) নামে এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অনিন্দ রায় বিষ্ণু (১৪) নামে তার আরেক সহপাঠীকে হাসপাতালে ভর্তি হয়।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে বীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চত্বরের পুকুরে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, নিহত ঠাকুর মনি দেবনাথ বিরল উপজেলার তরঞ্জা গ্রামের স্কুল শিক্ষক শ্যামল দেবনাথের ছেলে এবং হাসপাতালে ভর্তি অনিন্দ রায় বিষ্ণু কাহারোল উপজেলার উজিতপুর গ্রামের নিত্য চন্দ্র রায়ের ছেলে। তারা দুইজনই ইব্রাহিম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতনে নবম শ্রেণির ছাত্র।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে ৪ থেকে ৫ জন সহপাঠী ইব্রাহিম মেমোরিয়াল শিক্ষা নিকেতনের সঙ্গে উপজেলা পরিষদের পুকুরে গোসল করতে যায়। এ সময় ঠাকুর মনি দেবনাথ ও অনিন্দ রায় পানিতে তলিয়ে যায়।
খবর পেয়ে বীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম দীর্ঘসময় উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে। পরে তাদেরকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ঠাকুর মনি দেবনাথকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর সহপাঠী অনিন্দ রায় বিষ্ণু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অব্দুল গফুর জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ থানায় লিখিত অভিযোগ করেনি।
