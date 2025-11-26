  2. দেশজুড়ে

বান্দরবানে বিপন্ন প্রজাতির ভাল্লুক শাবক উদ্ধার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বান্দরবান
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ এএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বান্দরবানে বিপন্ন প্রজাতির ভাল্লুক শাবক উদ্ধার

বান্দরবানের আলীকদমে অভিযান চালিয়ে বিপন্ন প্রজাতির একটি ভাল্লুক শাবক উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে লামা বন বিভাগের তৈন রেঞ্জের আওতাধীন আলীকদম বাজার এলাকা থেকে শাবকটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে পাচারের উদ্দেশ্যে আলীকদম বাজারের পাশে একটি ভাল্লুক শাবক রাখা হয়েছে- এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে বন বিভাগ। এসময় অভিযানের খবর টের পেয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ভাল্লুক শাবকটি ফেলে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। পরে সেখান থেকে ভাল্লুক শাবকটি উদ্ধার করে বন বিভাগ।

আলীকদম তৈন রেঞ্জ কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম জানান, প্রায় ৩ মাস বয়সী কালো ভাল্লুক একটি শাবক পাচার হচ্ছে এমন তথ্য বন বিভাগের কাছে আসে। ভাল্লুক শাবকটির উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি, লম্বা ২০ ইঞ্চি, ওজন ৬ কেজি এবং আনুমানিক বয়স ৮ মাস ধারণা করা হচ্ছে।

নয়ন চক্রবর্তী/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।