  2. দেশজুড়ে

সোনারগাঁয়ে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
সোনারগাঁয়ে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা, স্বামী আটক

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে রিয়া আক্তার (২২) নামে এক গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তার স্বামী আদিল (২৮) জিজ্ঞেসবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার মোগরাপাড়া ইউনিয়নের কামারগাও এলাকার র‍্যাংগস ফ্যাক্টরির আবাসিক কোয়াটারে তার মরদেহ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, নিহত গৃহবধূ জামালপুর সদরের চুনুটিয়া গ্রামের হালিম মন্ডলের মেয়ে। তার স্বামী আদিল কামারগাও এলাকায় র‍্যাংগস ফ্যাক্টরিতে বাবুর্চি হিসেবে কর্মরত। কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে স্ত্রীসহ তিনি আবাসিক কোয়াটারে বসবাস করছিলেন।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (খ-সার্কেল) মো. ইমরান আহম্মেদ বলেন, আমরা নিহতের স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছি। বিস্তারিত পড়ে বলা যাবে।

মো. আকাশ/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।