কৃষক পর্যায়ে আমন ধান সংগ্রহ শুরু করলো প্রাণ
উত্তরের জেলা দিনাজপুরে কৃষক পর্যায়ে ও নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কৃষকের কাছ থেকে আমন ধান সংগ্রহ শুরু করেছে প্রাণ বঙ্গ মিলারস লিমিটেড (বিএমএল)।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে ফুলবাড়ীর রাঙ্গামাটিতে কারখানা প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইলিয়াস মৃধা।
ফুলবাড়ী বঙ্গ মিলারস লিমিটেডের কার্যনির্বাহী পরিচালক মো. নাসের আহমেদ জানান, নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ১৪৫০ হেক্টর জমিতে চুক্তিভিত্তিক কৃষকের মাধ্যমে ধানচাষ করা হয়। চলতি মৌসুমে বিনাধান ১৭, ব্রিধান ৩৩, ৩৪, ৪৯, ৫১, ৭৫, ৮৭, ৯০, ৯৩ ও ১০৩ সহ জিরাশাইল ও কাটারিসহ মোট ৯টি জাতের ২৭৫০ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইলিয়াস মৃধা বলেন, ‘বঙ্গ মিলারস লিমিটেড কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় শুরু করেছে। এবার ২৭৫০ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার যদি অনুমতি দেয়, ক্রয়কৃত চাল প্রসেসিং করে দেশে এবং বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।’
তিনি বলেন, আমরা উচ্চ ফলনশীল বিআর-১০৩ জাতের ধান বীজ কৃষকদের দিয়েছিলাম। সন্তোষজনক ফলন পেয়েছি। আমার জানামতে এটি বাংলাদেশে স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বাধিক উৎপাদিত ধান। এই ধানের মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কৃষক লাভবান হবেন।
তিনি আরও বলেন, কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাণ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। প্রাণ সারাবছর চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতমানের ফলন পেতে সহায়তা করে আসছে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাণ বীজ, সার ও বালাই নাশকের নির্বাহী পরিচালক শেখ ওয়ারেস উল হাবিব, প্রাণ ফুডস’র নির্বাহী পরিচালক মো. সাইফুল ইসলাম শিকদার, বিপিএল’র প্রধান পরিচালক কর্মকর্তা এস এম মোস্তফা আফজাল এবং ফুলবাড়ী বঙ্গ মিলারস লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক মো. নাসের আহমেদ।
মো. মাহাবুর রহমান/এফএ/জেআইএম