  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে প্রা‌ণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০১:৪৩ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ীতে প্রা‌ণিসম্পদ সপ্তাহের উদ্বোধন

রাজবাড়ীতে বিভিন্ন ধরনের পশু, পাখি, প্রযুক্তি ও পণ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাতীয় প্রা‌ণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে। ‘দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রা‌ণিসম্পদে হবে উন্নতি’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে এবারের প্রদর্শনী।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলা প্রা‌ণিসম্পদ দপ্তর প্রাঙ্গণ থেকে প্রা‌ণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী উপলক্ষে এক‌টি র‌্যালি বের করা হয়।

র‌্যা‌লি‌টি রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় দপ্তরে এসে ফিতা কেটে ও বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রা‌ণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়।

পরে অতিথিদের প্রা‌ণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীতে স্থানপ্রাপ্ত স্টলগুলো পরিদর্শন করে আলোচনা সভায় মি‌লিত হন।

সভায় রাজবাড়ী জেলা প্রা‌ণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বা‌সের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, সিভিল সার্জন ডা. এসএম মাসুদ, জেলা মৎস্য অফিসার মো. মাহবুব উল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সামছুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মা‌রিয়া হক প্রমূখ।

প্রা‌ণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনীতে মোট ২৭‌টি স্টল স্থান পেয়েছে। সপ্তাহব্যাপী এ প্রদর্শনীতে রয়েছে নানা আনুষ্ঠানিকতা।

রুবেলুর রহমান/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।