জাতীয় নির্বাচনে জামানত ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ চায় বাম জোট

জাতীয় নির্বাচনে জামানত ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ চায় বাম জোট
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর জামানত ১০ হাজার টাকা নির্ধারণসহ পাঁচ দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে সিরাজগঞ্জ জেলা বাম গণতান্ত্রিক জোট।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে জেলা নির্বাচন কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা।
তাদের দাবিগুলো হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর জামানত ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ, সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা খরচের সীমা নির্ধারণ, নির্বাচনে কালো টাকা ও ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ, আঞ্চলিক ও প্রশাসনিক কারসাজি বন্ধ এবং নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা।
জেলা বাম গণতান্ত্রিক জোটের আহ্বায়ক ও জেলা সিপিবি সভাপতি কমরেড ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন জোটের সদস্যসচিব ও জেলা বাসদের আহ্বায়ক কমরেড নব কুমার কর্মকার, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কামারখন্দ উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এস এম শহিদুল্লাহ সবুজ, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শেখ মোস্তফা নূরুল আমিন, জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক বাদশা তালুকদার, সদর উপজেলা সিপিবি সাধারণ সম্পাদক শেখ সুলতান আহমদ, জেলা যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুজন আহমেদ, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিরঞ্জণ সরকার প্রমুখ।
অবস্থান কর্মসূচি শেষে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আমিনুর রহমান মিঞার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন বরাবর একটি স্মারকলিপি দেয় বাম জোট।
এম এ মালেক/এসআর/এমএস