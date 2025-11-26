ফরিদপুরে শিশু ধর্ষণের দায়ে আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে মুরাদ খন্দকার (৪৩) নামের এক আসামির আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে ফরিদপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভিন এ রায় ঘোষণা করেন।
রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাডভোকেট গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১৫ মে ভাঙ্গা উপজেলার দক্ষিণ আকনবাড়িয়া এলাকায় শিশুটি খেলা করা অবস্থায় তাকে কৌশলে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন প্রতিবেশী মুরাদ খন্দকার। পরে শিশুটি তার মাকে বিষয়টি বলে দেয়। এ ঘটনায় শিশুর বাবা ভাঙ্গা থানায় মামলা করেন।
