  2. দেশজুড়ে

বাউল আবুল সরকারের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৩১ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
কুড়িগ্রামের উলিপুরে বাউল আবুল সরকারের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার পৌর শহরে তৌহিদী মুসলিম জনতার ব্যানারে শহরের মসজিদুল হুদার (বড় মসজিদ) সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় শিক্ষক মমিনুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বালাচর ফাজিল মাদরাসার প্রভাষক আব্দুল আউয়াল, উলিপুর বহুমুখী ফাজিল মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক ইলায়াসুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদশের উপজেলা শাখার সভাপতি আতাউর রহমান, কর্মী নুর আলম প্রমুখ।

বক্তারা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে বলেন, বাউল আবুল সরকার আল্লাহকে নিয়ে অশালীন কটূক্তি করেছেন। গর্হিত এ অপরাধের জন্য আমরা তার মৃত্যুদণ্ড চাই। ভবিষ্যতে যারাই ইসলামকে নিয়ে কটূক্তি করবেন, তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।

রোকনুজ্জামান মানু/এসআর/এমএস

