মির্জা ফখরুল
৭১ সালে গণহত্যার সহযোগী ছিল দলটি, এখন কোনো সুযোগ নেই
বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, একটি দল দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। তারা বলছে একদিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট হলে দেশে জেনোসাইড হবে। জেনোসাইড মানে গণহত্যা। ৭১ সালে গণহত্যার সহযোগী ছিল দলটি, এখন গণহত্যার কোনো সুযোগ নাই। আমরা হিংসার রাজনীতি করি না, আমরা প্রতিশোধ নিতে চাই না, আমরা সবাই মিলে ধানের শীষকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করবো।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ঠাকুরগাঁও থেকে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার রানীরবন্দরের সুইহারীবাজারে পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া দিনাজপুর থেকে নির্বাচন করছেন, তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন। আগামী দিনে দেশে উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে বিএনপিকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় আনতে হবে। দিনাজপুর-৪ আসনে জনপ্রিয় নেতা আখতারুজ্জামান মিয়াকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।
পথসভায় সভাপতিত্ব করেন দিনাজপুর-৪ (চিরিরবন্দর-খানসামা) আসনের সাবেক এমপি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব মো. আখতারুজ্জামান মিয়া।
এ সময় খানসামা বিএনপি নেতা আমিনুল ইসলাম চৌধুরী বিএসসি, সাইদ আহমেদ সেলিম বুলবুল, সফিকুল ইসলাম, রবিউল আলম তুহিন, সাখাওয়াত হোসেন লিটন, নুর আলম সরকার দুলু, আলহাজ্ব মমিনুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
পথসভায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি, ছাত্রদল, কৃষকদল স্বেচ্ছাসেবক দল, মহিলা দলসহ বিভিন্ন অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
এমদাদুল হক মিলন/এফএ/এমএস