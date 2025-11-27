সাতক্ষীরায় ৮৬০ কেজি শামুক জব্দ, চুনা নদীতে অবমুক্ত

সাতক্ষীরায় ৮৬০ কেজি শামুক জব্দ, চুনা নদীতে অবমুক্ত
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে অভিযান চালিয়ে ৮৬০ কেজি শামুক জব্দ করেছে বন বিভাগ। জব্দকৃত শামুক বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সকালে উপজেলার চুনা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে।
এর আগে বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জের হাজির মোড় থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব শামুক জব্দ করা হয়।
এসময় সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক মো. ফজলুল হক, বুড়িগোয়ালীনি স্টেশন কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান, মুন্সিগঞ্জ বন টহল ফাঁড়ির ওসি নির্মল বাবুসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক মো. ফজলুল হক জানান, সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/এমএস