আমরা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করি না: এ্যানি

প্রকাশিত: ০৩:১১ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
আমরা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করি না: এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, আমরা ধর্মান্ধ নই। আমরা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করি না। যারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতি করে, তারা আজকে জান্নাতের কথা বলে, জান্নাতের টিকিট দেয়, এটা বেদআত, এটা শিরক। আবার তারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট চায়। এই এলাকার মানুষ দাঁড়িপাল্লায় কখনো ভোট দেয়নি শুধু ধর্মান্ধের কারণে।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরভূতা গ্রামে নারী ভোটারদের নিয়ে আয়োজিত নির্বাচনি উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সর্বপ্রথম জিয়াউর রহমান সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেছেন। জিয়াউর রহমান বিএনপির নাম ইসলামিক দল দেননি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নাম দিয়েছেন। কারণ এই ভূখণ্ডে সব ধর্মের মানুষ বসবাস করে। সকল মানুষের ধর্মের মানুষের প্রতি আমাদের সম্মান আছে শ্রদ্ধা আছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সদর (পূর্ব) উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জল হোসেন, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাবেরা আনোয়ার, সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা আক্তার সুমি ভুঁইয়া ও ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ আজাদ প্রমুখ।

