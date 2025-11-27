  2. দেশজুড়ে

নতুন স্বাধীনতা নিরাপদ রাখতে হবে তরুণদের: মনির হায়দার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
নতুন স্বাধীনতা নিরাপদ রাখতে হবে তরুণদের: মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে আমি-তুমি এবং অন্য যে কেউ রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে যেতে পারবো। এ দানবের বিরুদ্ধে একদল তরুণ তুর্কি জেগে উঠেছিল। যাদের পিছনে ছিল আমাদের মতো বয়স্করা।

১৯৭১ সালে আমাদের পূর্বপুরুষরা জীবন দিয়ে এ দেশকে রক্ষা করেছিল। কিন্তু আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে পারিনি। আমাদের নতুন করে আরেকটি লড়াই করতে হলো ২০২৪ সালে। সেই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন করে স্বাধীনতা পেয়েছি। এ স্বাধীনতা আজকের তরুণদের হাত ধরে। এ স্বাধীনতাকে নিরাপদ রাখতে হবে তোমাদের।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) মেহেরপুর সরকারি কলেজে নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মনির হায়দার বলেন, জাতির বুকে এক দানব ঝেঁকে বসেছিল। যাকে কোনোভাবে অপসারণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। পুরো দেশ গিলে খেয়ে ফেলেছিল। ৫৪ বছরে আমাদের এ প্রিয় ভূখণ্ডে এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছিল যেখানে আমি-তুমি সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েরা চাকরি করবে। ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। জীবন এভাবে চলে যাবে।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর একেএম নজরুল কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আতিকুল হক, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক খেজমত আলি মালিথ্যা প্রমুখ।

আসিফ ইকবাল/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।