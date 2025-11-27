ভিডিও ভাইরাল
ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে যুবলীগ নেতার স্ত্রীর হুমকি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি ফার্মেসিতে এসে পিস্তল বের করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক যুবলীগ নেতার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এ- সংক্রান্ত সিসিটিভির ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে।
এ ঘটনায় বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন জেলা শহরের কুমারশীল মোড়ের মিনহাজ ফার্মেসির মালিক মো. কাউসার।
অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক আবু কাউসার ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বেশ কিছু রাজনৈতিক মামলায় আসামি হওয়ায় পলাতক রয়েছেন। এরই মাঝে তার প্রথম স্ত্রী লিজা আক্তারকে রেখে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। বিষয়টি এতদিন গোপন ছিল।
সম্প্রতি যুবলীগ নেতা আবু কাউসারের দ্বিতীয় স্ত্রী সন্তান জন্ম দেন। এরপর কাউসারের দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি জেনে যান প্রথম স্ত্রী লিজা আক্তার। দ্বিতীয় স্ত্রী পলাতক যুবলীগ নেতার সঙ্গে থাকায় তাকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে আসছেন লিজা আক্তার। একপর্যায়ে জানতে পারেন দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাই শহরের কুমারশীল মোড়ে অবস্থিত মিনহাজ ফার্মেসিতে চাকরি করে।
গত ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় ওই ফার্মেসিতে খোঁজ করতে আসেন লিজা আক্তার। তাকে না পেয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে দোকানে থাকা অন্যান্য স্টাফদের হত্যার হুমকি দেন তিনি।
মিনহাজ ফার্মেসির মালিক মো. কাউসার বলেন, ‘যুবলীগ নেতা আবু কাউসারের প্রথম স্ত্রী আমার দোকানে এসে দ্বিতীয় স্ত্রীর ভাইকে খোঁজ করেন। পরে না পেয়ে পিস্তল বের করে আমাকে এবং আমার স্টাফকে গুলি করে হত্যার হুমকি দেন। এ ঘটনায় আমি থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’
তবে যোগাযোগের চেষ্টা করেও যুবলীগ নেতার স্ত্রী অভিযুক্ত লিজা আক্তারের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল আলিম বলেন, ‘অভিযোগের তদন্তের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি ট্রেনিংয়ে এসে পড়েছি। আগামীকাল গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করবো।’
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/জেআইএম