জেলের জালে ধরা পড়লো ৪ মণের ভোল মাছ, লাখ টাকায় বিক্রি

জেলের জালে ধরা পড়লো ৪ মণের ভোল মাছ, লাখ টাকায় বিক্রি
কক্সবাজারের টেকনাফে গভীর সাগরে জেলের জালে ধরা পড়েছে ১৬৬ (৪ মণ) কেজি ওজনের একটি ভোল মাছ। পরে এক লাখ টাকায় মাছটি কিনে নেন স্থানীয়রা।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ভোরে টেকনাফের বাহারছড়া উপকূলীয় সাগর এলাকায় মো. সাইফুল্লাহ কোম্পানির মালিকানাধীন জালে মাছটি ধরা পড়ে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শামলাপুরের বাসিন্দা জুবায়ের ইসলাম। তিনি জানান, প্রতিদিনের মতো শামলাপুরের আছারবনিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাইফুল্লাহ কোম্পানির ট্রলার ও জাল নিয়ে জেলেরা সাগরে মাছ ধরতে যান। বুধবার (২৬ নভেম্বর) দিনগত মধ্যরাতে জাল ফেললে ভোরে তাতে বড় আকৃতির ভোল মাছটি ধরা পড়ে। পরে এই মাছসহ জালে ধরা পড়া ছোট-বড় অন্যান্য মাছ নিয়ে ট্রলারসহ জেলেরা শামলাপুর নৌ-ঘাটে ফিরে আসেন। ভোল মাছটির ওজন ১৬৬ কেজি।
জুবায়ের ইসলাম আরও জানান, বিশাল আকৃতির ভোল মাছটি দেখতে স্থানীয় লোকজনের পাশাপাশি মাছ ব্যবসায়ীরাও ভিড় করেন। পরে কয়েক ধাপে ব্যবসায়ীদের কাছে মাছটি এক লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়।
টেকনাফ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, স্থানীয়ভাবে একে ‘ভোল মাছ’ বলা হলেও এর বৈজ্ঞানিক নাম ‘রেইয়ামেস বোলা’। এ ধরনের মাছ সব সময় ধরা পড়ে না। তবে শীত মৌসুমে বড় আকৃতির ভোল মাছ জেলেদের জালে বেশি ওঠে।
