মুক্তিযুদ্ধ বেচে হাসিনা মানুষকে অত্যাচার করেছে: টুকু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ বেচে হাসিনা ১৬ বছর মানুষকে অত্যাচার করেছে। মুক্তিযুদ্ধ যে আমাদের গৌরব, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া এ দেশের মানুষ বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারতো না, অথচ সেই মুক্তিযুদ্ধকে তারা বেচে খেয়েছে।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে কামারখন্দ উপজেলার কোনাবাড়ি দারুল উলুম কওমিয়া হাফিজিয়া মাদরাসায় এক বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন।
ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, আমরা ভাতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি, আমরা একটি দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। আজ বাচ্চা পোলাপানের কাছে সেই মুক্তিযুদ্ধের কোনো মূল্য নেই। শহীদ জিয়াউর রহমান যখন ‘বীর উত্তম’ উপাধি নিল, তখন কোনো মুক্তিযোদ্ধা প্রতিবাদ করেনি, টু শব্দ করেনি। তরুণ প্রজন্মকে নতুন করে আবার মুক্তিযুদ্ধ বোঝাতে হবে।
জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে টুকু আরও বলেন, তারা ১৯৭১-এ গণহত্যা করেছে, আর আজ ধর্মের নামে মোনাফেকি করছে। কয়েকদিন আগে তারা বলেছে নামাজ পড়া যেমন ফরজ, রোজা রাখা যেমন ফরজ, তেমনি জামায়াতের নেতার নির্বাচন করাও ফরজ। এটা কত বড় মোনাফেকি।
এসময় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল কায়েস, কামারখন্দ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বদিউজ্জামান ফেরদৌস, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাউল রাব্বি উথান, সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শম্ভুনাথ দাসসহ বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এম এ মালেক/এমএন/এমএস