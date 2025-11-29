বিএনপি প্রার্থী ফখরুল ইসলাম
গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় খালেদা জিয়ার উপস্থিতি প্রয়োজন
নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. ফখরুল ইসলাম বলেছেন, দেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতি খুবই প্রয়োজন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট মেট্রো টাওয়ারে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি জন্য স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত দোয়া মাহফিলে ভার্চুয়ালি তিনি এ কথা বলেন।
মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, নব্বইয়ের অভ্যুত্থান, ২০০১ সালে গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠায় বেগম খলেদা জিয়ার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। বিগত ১৬ বছরে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ দেশের গণতন্ত্রের যে ভঙ্গুর অবস্থা করেছে তার পুনরুদ্ধারে বেগম খালেদা জিয়াকে খুব প্রয়োজন।
তিনি বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালে দেশি-বিদেশি নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ থাকলে ওই কুচক্রীরা আরও বেশি সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করবে। তাই এলাকাবাসীকে নিয়ে আমরা বেগম জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করি।
ফখরুল ইসলাম এসময় দলের সব নেতাকর্মীকে মসজিদ-মন্দিরসহ নিজ নিজ উপাসনালয়ে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান।
এ সময় কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নূরুল আলম শিকদার, সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক আফতাব আহমেদ বাচ্চু, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম, একরামুল হক মিলন, পৌরসভা বিএনপির সদস্য সচিব আবদুল্যাহ আল মামুন, যুগ্ম-আহ্বায়ক মমিনুল হক, নুরনবী সবুজ কাউন্সিলর, ছালাহ উদ্দীন, যুবদল নেতা মেহেদী হাসান টিপু, ওবায়দল হক রাফেল, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সামছুদ্দিন হায়দার, ছাত্রদল নেতা আজিজ আজমীর, ছালাহ উদ্দীন সুমন, গোলাম হায়দার শাহীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/এনএইচআর