জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৩৩ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুত, সারাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

 

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় তেলবাহী ট্রেনের একটি বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে সিলেটের সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে ফেঞ্চুগঞ্জের মল্লিকপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সিলেট রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এনায়েত করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তেলবাহী ট্রেনটি ফেঞ্চুগঞ্জের মল্লিকপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি চাকা হঠাৎ ডিরেল হয়ে পড়ে। এতে সিলেট–ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর জানা যায়নি।

তিনি আরও বলেন, লাইনচ্যুত ওয়াগন উদ্ধারে কুলাউড়া শেড থেকে রিলিফ ট্রেন ডাকা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

আহমেদ জামিল/এনএইচআর

