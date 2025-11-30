চাঁদা না দেওয়ায় গৃহবধূর আঙুল কেটে দিলো দুর্বৃত্তরা
মাগুরা সদর উপজেলায় চাঁদা না দেওয়ায় রিমা খাতুন (২৮) নামে এক গৃহবধূর ডান হাতের আঙুল কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২৯ নভেম্বর) মাগুরা সদর উপজেলার রাওতাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, আহত গৃহবধূ ওই এলাকার সৌদি প্রবাসী মো. আরিফ হোসেনের স্ত্রী।
ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি দখলের জন্য চাপ ও হুমকি দিয়ে আসছিল একই গ্রামের নকে শিকদার, ফারুক শিকদার, মিঠুন শিকদার ও হবিবর শিকদার। পরে বাড়ি দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তারা রিমা খাতুনের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে।
রিমা খাতুন জানান, চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে শনিবার সকালে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এতে তার ডান হাতের মধ্যমা আঙুলের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করা হয়। গুরুতর অবস্থায় এলাকাবাসী তাকে উদ্ধার করে মাগুরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এখন পর্যন্ত ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তসাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এনএইচআর