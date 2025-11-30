সীমান্তে পুশইন ঠেকাতে বিজিবির সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা

সীমান্তে পুশইন ঠেকাতে বিজিবির সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে জনসচেতনতামূলক সভা করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। বিএসএফ- এর পুশইন ঠেকানো, চোরাচালান রোধ ও পাচার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়ন।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধীন সামান্তা বিওপি'র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার ৩০ নম্বর চাঁদরতনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় মহেশপুর ব্যাটেলিয়ন (৫৮ বিজিবি)'র অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মো. রফিকুল আলম, পিএসসি বক্তব্য রাখেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাষ্টার সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান, মাটিলা কোম্পানি কমান্ডার এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
মতবিনিময় সভায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. রফিকুল আলম বলেন, বর্তমানে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে এসআইআর’র কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, বিএসএফ কর্তৃক সীমান্ত দিয়ে পুশ-ইন করার সম্ভাবনা রয়েছে। সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ যাতে পুশ-ইন না করতে পারে সে বিষয়ে আনসার-ভিডিপি সহ স্থানীয় সকলের সতর্ক থাকতে হবে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, পুশ-ইন সম্পর্কে সজাগ থাকা, বিএসএফ এর গেইট পাহাড়া দেয়া, সীমান্তের ওপারের আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে বিজিবিকে জানাতে হবে। পুশইন মোকাবিলায় বিজিবির সঙ্গে সবাইকে কাজ করতে হবে। এছাড়া অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ না করা অর্থাৎ শুন্য লাইন অতিক্রম না করা, সন্ধ্যার পর শূন্য লাইনে গমন কিংবা অবস্থান না করা, সব প্রকার চোরাকারবারীদের (মাদক, স্বর্ণ, গরু, মানুষ ও শিশু পাচারকারী ইত্যাদি) সামাজিকভাবে প্রতিহত করা, মাদককে সামাজিকভাবে বয়কট করা, চোরাকারবারী কিংবা মানব পাচারকারীদের সম্পর্কে বিজিবিকে তথ্য দিয়ে সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।
এম শাহজাহান/এনএইচআর