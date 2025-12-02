  2. দেশজুড়ে

স্ত্রীকে প্রেমিকার বাড়ি চিনিয়ে দেওয়ায় নারীর মাথায় গুলি

প্রকাশিত: ০৮:১৮ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে পরকীয়া প্রেমিকার বাড়ি চিনিয়ে দেওয়ায় এক নারীকে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে প্রেমিকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ওই নারী মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন এবং অভিযুক্তের ছেলেও আহত হয়েছেন।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নের সোতা গ্রামে এ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ইয়ার আলী। তিনি শংকরপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী ও একাধিক ডাকাতি মামলার আসামি। গুলিবিদ্ধ নারীর নাম হালিমা খাতুন (৩৭)। তিনি সোতা গ্রামের মোসলেম চৌকিদারের স্ত্রী। এছাড়া ঘটনায় আহত তরুণের নাম হৃদয় তরফদার (২১), যিনি অভিযুক্ত ইয়ার আলীরই ছেলে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সোতা গ্রামের এক নারীর সঙ্গে ইয়ার আলীর দীর্ঘদিনের পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। সোমবার দুপুরে ইয়ার আলী ওই নারীর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইয়ার আলীর স্ত্রী তাহমিনা খাতুন ও ছেলে হৃদয় তরফদার তাকে খুঁজতে ওই এলাকায় যান। তাদেরকে ওই বাড়িটি চিনিয়ে দিতে সহায়তা করেন স্থানীয় হালিমা খাতুন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ইয়ার আলী হালিমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এসময় হালিমা খাতুন ও ইয়ার আলীর ছেলে হৃদয় তরফদার গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা হালিমা খাতুনকে উদ্ধার করে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. সালমান রহমান জানান, হালিমা খাতুনের মাথায় গুলি লেগেছে। তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। হৃদয় তরফদার স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা নিয়েছেন।

কালিগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহাদাত হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

