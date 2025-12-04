জাহিদুল ইসলাম
বাংলাদেশের দালালদের দিয়ে ভারত শিবিরকে ট্যাগিং করেছে
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশে নিয়োগকৃত দালালদের দিয়ে একেক সময় এক এক শব্দ ব্যবহার করে ভারত শিবিরকে ট্যাগিং করেছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকালে গাইবান্ধা সরকারি কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষ শিক্ষার্থীদের নিয়ে নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইড লাইন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
জাহিদুল ইসলাম বলেন, এক সময় কিছু দালাল রাজনীতি ব্যক্তি আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা কিছু কথা বলে নানানভাবে হেয়-প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিল। আজকের সমাজ ও শিক্ষার্থীরা ওই দালালদের বৃদ্ধা আঙ্গুল দেখিয়ে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য দেখিয়েছেন।
তিনি বলেন, আজকের শিক্ষার্থীরা আগামী দিনে এই দেশ ও জাতির হাল ধরবে। সেজন্য পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের টার্গেট, কাউকে শিবির বানানো না। আমাদের উদ্দেশ্য ভালো শিক্ষার্থী ও মানুষ বানানোর। সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি।
অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন গাইবান্ধা সরকারি কলেজ সভাপতি মাহমুদুল হাসান মামুন। জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ফেরদৌস সরকার রুম্মান সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য দেন রংপুর মেডিকেল কলেজের শিবির সভাপতি ডা. মোহাম্মদ শাওন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক শিবির নেতা ড. রহিদুল ইসলাম নিরব, কেন্দ্রীয় প্লানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক মো. রিয়াজুল ইসলাম, জেলা আমীর আব্দুল করিম, সাবেক জেলা আমীর ডা. আব্দুর রহিম সরকার ও সাবেক জেলা ছাত্র শিবিরের সভাপতি সরকার হাশেমুজ্জামানসহ অনেকেই।
আনোয়ার আল শামীম/এনএইচআর/এমএস