সড়ক থেকে ট্রলি ছিটকে পড়লো নদীতে, চাপা পড়ে গোসলরত ৩ নারী নিহত
কুমিল্লার তিতাসে ট্রলি উল্টে তিন নারী মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কড়িকান্দি-রাজাপুর সড়কের ইমন মিয়ার বাড়ির সামনে তিতাস নদীতে এই ঘটনা ঘটে।
তিতাস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদ সাইফুল্লা জাগো নিউজকে এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।
নিহতরা হলেন, কড়িকান্দি গ্রামের ইমন মিয়ার বাড়ির শুক্কুর আলীর স্ত্রী রিনা আক্তার (৩৫), ইমন মিয়ার স্ত্রী রুজিনা আক্তার (৩০) ও ফারুক মিয়ার স্ত্রী সামছুন নাহার (৪০)।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওসি খালেদ সাইফুল্লা বলেন, নিহত তিন নারী এক সঙ্গে তিতাস নদীতে গোসল করতে যান। এ সময় রাজাপুর থেকে কড়িকান্দি বাজারগামী একটি খালি ট্রলি ইমন মিয়ার বাড়ির সামনে এসে উল্টে তিতাস নদীতে পড়ে যায়। এতে ট্রলির নীচে ছাপা পড়ে ঘটনা স্থলেই রিনা ও রুজিনা মারা যায় এবং সামছুন নাহারকে আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে তিতাস উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/জেআইএম