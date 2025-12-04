  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর-১ আসনে ধানের শীষ পেলেন কৃষকদল নেতা নাসিরুল ইসলাম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুর-১ আসনে ধানের শীষ পেলেন কৃষকদল নেতা নাসিরুল ইসলাম
কৃষকদল নেতা নাসিরুল ইসলাম

ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেলেন কৃষক দলের সহ-সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার নাসিরুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে ৩৪টি আসনে বিএনপির প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। এদের মধ্যে নাসিরুল ইসলামকে ফরিদপুর-১ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

এর আগে প্রথম দফায় ফরিদপুরে তিনটি আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।

ফরিদপুরের বাকি তিনটি আসনের প্রার্থীরা হলেন ফরিদপুর-২ আসনে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু, ফরিদপুর-৩ আসনে মহিলা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী নায়াব ইউসুফ এবং ফরিদপুর-৪ আসনে কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক ‎শহিদুল ইসলাম বাবুল।

এন কে বি নয়ন/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।