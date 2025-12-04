  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জে পুড়িয়ে দেওয়া হলো দাবিবিহীন ১২৭২ জমির দলিল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জে পুড়িয়ে দেওয়া হলো দাবিবিহীন ১২৭২ জমির দলিল

সিরাজগঞ্জে শাহজাদপুরে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে নিবন্ধিত দাবিবিহীন ১ হাজার ২৭২টি দলিল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে শাহজাদপুর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার রবিউল ইসলামের উপস্থিতিতে দলিলগুলো পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সূত্র জানায়, নিবন্ধন অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো দলিল দুই বছরের বেশি সময় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দাবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকলে তা আইন অনুসারে ধ্বংস করার বিধান রয়েছে। নিয়ম মেনে ২০১৭ ও ২০১৮ সালের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে এক হাজার ২৭২ টি তৈরি হওয়া দলিল ধ্বংস করা হয়।

শাহজাদপুর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার রবিউল ইসলাম জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে দাবিহীন দলিল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এসব দলিল মালিকদের মধ্যে কেউ দলিল বুঝে নিতে না আসায় এতো বছর ধরে সেগুলো অফিসে সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দলিলগুলো ধ্বংসের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসময় স্থানীয় দলিল লেখক সমিতির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।


এম এ মালেক/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।