কুষ্টিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে কৃষক নিহত, আরও দুজন গুলিবিদ্ধ

কুষ্টিয়ায় দুর্বৃত্তের গুলিতে কৃষক নিহত, আরও দুজন গুলিবিদ্ধ
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে রফিকুল ইসলাম রফি (৪০) নামের একজন কৃষককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার পিয়ারপুর ইউনিয়নের পচাভিটা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রফিকুল একই গ্রামের মত আলী মোল্লার ছেলে। এ ঘটনায় আরও দুজন গুলিবিদ্ধ হয়ে কুষ্টিয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রফিকুল কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ক্ষেতে কাজ শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর স্থানীয় পচাভিটা গ্রামের সৈকেত মেম্বারের বাড়ির পাশে একটি চায়ের দোকানে তিনিসহ কয়েকজন বসে চা পান করছিলেন। এসময় একটি মোটরসাইকেলযোগে তিনজন দুর্বৃত্ত এসে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই রফিকুল নিহত হন।
এসময় স্থানীয়রা দুর্বৃত্তদের ধরতে এগিয়ে গেলে তারা কয়েক রাউন্ড এলোপাথাড়ি গুলির ছুড়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এতে স্থানীয় রবজেল ও ইউসুফ নামে আরও দুজনের পায়ে গুলি লাগে। তাদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি অ্যাপাচি আরটিআর গাড়িতে করে তিনজন দুর্বৃত্ত এসে রফিকুলকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি করে দ্রুত চলে যায়। রফিকুল কৃষিকাজ করলেও স্থানীয় বিএনপির একজন কর্মী ছিলেন। তবে কারও সঙ্গে তার কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না বলে এলাকাবাসী জানান।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছেন তাৎক্ষণিকভাবে তা শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।
এএমএস
আল-মামুন সাগর/এসআর