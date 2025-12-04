বাঁশঝাড়ে পড়েছিল হিমালয়ান শকুন, উদ্ধারের পর বনবিভাগে হস্তান্তর
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে বিপন্নপ্রায় প্রজাতির একটি হিমালয়ান শকুনের দেখা মিলেছে। প্রচণ্ড শীতে উঠতে না পেরে বাঁশ ঝাড়ে পড়েছিল শকুনটি।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) উপজেলার পশ্চিম ধনিরাম সরকার পাড়া এলাকা থেকে বিপন্নপ্রায় প্রজাতির শকুনটি উদ্ধার করেন স্থানীয়রা।
তবে স্থানীয়দের ধারণা ভারতের হিমালয় থেকে উড়ে আসতে পারে বিপন্নপ্রায় প্রজাতির শকুনটি। শকুন ধরা পড়ার খবরটি মুহূর্তে জড়িয়ে পড়ে এবং এক নজর দেখতে শিশু-কিশোররা মহাবিপন্ন প্রজাতির শকুনটি দেখতে ভিড় করেন।
ওই এলাকার আতিকুর রহমান জানান, সকাল বেলা বাঁশ ঝাড়ে শকুনটিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে শকুনটি উদ্ধার করে প্রাণিসম্পদ অফিসে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।
ফুলবাড়ী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আরিফুর রহমান কনক বলেন, শকুনটি বয়স্ক। ধারণা করা হচ্ছে ভারতের হিমালয় থেকে খাবারের সন্ধান বা পথভ্রষ্ট হয়ে এখানে এসেছে। তবে শকুনটির গায়ে শুকনো ঘা রয়েছে। পরে পাখিটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে রংপুর বন বিভাগের সংশ্লিষ্টদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
রোকনুজ্জামান মানু/আরএইচ