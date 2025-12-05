  2. দেশজুড়ে

৫৪ বছর পর আলেম-ওলামাদের ক্ষমতায় আসার সুযোগ এসেছে: ধর্ম উপদেষ্টা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৭:০০ এএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
৫৪ বছর পর আলেম-ওলামাদের ক্ষমতায় আসার সুযোগ এসেছে: ধর্ম উপদেষ্টা
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর আলেম-ওলামাদের ক্ষমতায় আসার সুযোগ এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, এবার যদি ভুল করেন তাহলে আরও ৫৪ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কুমিল্লা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে কুমিল্লা আল কোরআন একাডেমি আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. খালিদ হোসেন বলেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোরআনের আলোকে জীবন গঠন করতে হবে। কোরআন থেকে দূরে চলে গেলে আমরা দেশপ্রেমিক হতে পারবো না। দেশপ্রেমিকরা কখনো দেশের টাকা বিদেশে পাচার করতে পারে না। আমরা আমাদের সমাজটাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে চাই।

তিনি আরও বলেন, সর্বত্র কোরআনের চর্চা করতে হবে। আমরা দেশের কারাগারগুলোর মধ্যে কোরআনের তালিম দেওয়া শুরু করেছি।

ক্বিরাত সম্মেলনে বাংলাদেশের ক্বারি শাইখ আহমাদ বিন ইউসুফ আযহারী, মিশরের শাইখ আহমাদ আল জাওহারী, পাকিস্তানের ক্বারি আনওয়ারুল হাসান শাহ বুখারি, ইরানের ক্বারি মাহদী গোলাম নেযাদ, ফিলিপাইনের ক্বারি মুহাম্মাদ নাযীর আসগার কোরআন থেকে তিলওয়াত করেন।

এসময় তামিরুল উম্মাহ ট্রাস্টের সভাপতি কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, কুমিল্লা আল কোরআন একাডেমি সভাপতি আলহাজ মু. নূরুদ্দিন আহমদ, সেক্রেটারি ড. মুজাহিদুল ইসলাম, ইনসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কেএম এমদাদুল হক মামুন, কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবর রহমান, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ভিপি আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, এবি পার্টি কুমিল্লা জেলা সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ তৌফিক, আল কোরআন একাডেমির অর্থ সম্পাদক ফয়েজ আহম্মেদ, গোমতী হসপিটালের চেয়ারম্যান ডা. মজিবুর রহমান, ভিক্টোরিয়া কলেজের জিএস সানাউল্লাহ মজুমদার অন্যরা উপস্থিতি ছিলেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/ইএ

