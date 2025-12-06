লন্ডন-দিল্লি আর পিন্ডিতে বসে কোনো রাজনীতি চলবে না: সাদিক কায়েম

লন্ডন-দিল্লি আর পিন্ডিতে বসে কোনো রাজনীতি চলবে না: সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, ‘লন্ডনে-দিল্লিতে আর পিন্ডিতে বসে কোনো রাজনীতি চলবে না। নতুন বাংলাদেশের রাজনীতির সিদ্ধান্ত হবে দেশের মাটি ও মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী, কোনো বিদেশি প্রেসক্রিপশন নয়।’
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে পীরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আয়োজিত ‘তারুণ্যের উৎসব’ অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন তিনি।
তিনি বলেন, ‘১৬ বছর আমরা ভোট দিতে পারিনি। এবার তরুণদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তরুণরা সিদ্ধান্ত নিলে বাংলাদেশ বদলে যাবে। তার দাবি, জুলাই মাসের আন্দোলনে তরুণ নেতৃত্ব সারাদেশে ‘নীরব বিপ্লব’ সৃষ্টি করেছে।’
সাদিক কায়েম বলেন, ‘১৬ বছরের বিভাজনের কারণে বিভিন্ন আন্দোলন সফল হয়নি, কিন্তু তরুণরা নেতৃত্ব দিলে আন্দোলন সফলতা পেয়েছে। শহীদদের আত্মত্যাগ নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ তৈরি করেছে।’
বক্তব্যে তিনি ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দরের অচলাবস্থা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বলেন, ঠাকুরগাঁওয়ে একটি বিমানবন্দর ছিল। কিন্তু ভারতের চাপে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন বাংলাদেশে আর কোনো দেশের প্রেসক্রিপশন চলবে না।
তিনি আশ্বাস দেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বিমানবন্দর পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নেবেন। পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে।
গত ১৬ বছরের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি ‘ফ্যাসিবাদী কাঠামো’ বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, এর নেতিবাচক প্রভাব দেশের শিক্ষা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে পড়েছে। এ ছাড়া সীমান্তে হত্যাকাণ্ডের বিচারও দাবি করেন।
তিনি বলেন, তরুণরা যদি ইনসাফের পক্ষে থাকে, তাহলে নতুন গণজোয়ার সৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের কৃষিসম্পদই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেবে।”
অনুষ্ঠানে ঠাকুরগাঁও–৩ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মিজানুর রহমান মাস্টার, ঠাকুরগাঁও–২ আসনের প্রার্থী অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল হাকিম, ঠাকুরগাঁও–১ আসনের প্রার্থী ও সাবেক ছাত্রশিবির সভাপতি দেলাওয়ার হোসেন, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক বেলাল উদ্দিন প্রধানসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
তানভীর হাসান তানু/আরএইচ/জেআইএম