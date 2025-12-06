বাসের ধাক্কায় দুর্ঘটনায় ‘একেনবাবু’ অনির্বাণ

  2. বিনোদন

০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সড়ক দুর্ঘটনায় পড়লেন টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ও ‘একেনবাবু’-খ্যাত অনির্বাণ চক্রবর্তী। শনিবার সকাল ১০টার দিকে টালিগঞ্জ-চারুমার্কেট এলাকায় তার গাড়িকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় একটি বাস। ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, ধাক্কার জেরে অনির্বাণের গাড়ির পেছন অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভেঙে যায় জানালার কাচও।

ঘটনাটি বর্ণনা করে অনির্বাণ বলেন, ‘টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের নিচে চলছিল আমার গাড়ি। হঠাৎই একটি বাস এসে জোরে ধাক্কা মারে। গাড়ির পেছনটা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাসচালক তখন বলছিল-এটুকুই তো ক্ষতি হয়েছে, আরও বড় কিছু হতে পারত।’

তিনি আরও জানান, পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তিনি প্রতিবাদ করেন এবং সেখানেই পুলিশে ফোন দেন। খবর পেয়ে টালিগঞ্জ থানার পুলিশ প্রথমে বাসটিকে আটক করে। এরপর দুর্ঘটনাস্থলের অবস্থানগত কারণে তাকে চারুমার্কেট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এফআইআর দায়ের করা হয়। বর্তমানে তার গাড়ি থানায় রয়েছে, আর বাসটিও সেখানেই নিয়ে আসা হচ্ছে।

অনির্বাণ বলেন, ‘পুলিশ খুব সহযোগিতা করেছে। আশপাশের স্থানীয় মানুষও সাহায্য করেছেন।’

দুর্ঘটনার পর গাড়ির ক্ষতি হলেও শারীরিকভাবে তিনি নিরাপদ আছেন বলে নিশ্চিত করেন এই অভিনেতা।

