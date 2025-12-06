  2. দেশজুড়ে

বাউল আবুল সরকারের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে হেফাজতের সম্মেলন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মানিকগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বাউল আবুল সরকারের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে হেফাজতের সম্মেলন

মানিকগঞ্জে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের মৃত্যুদণ্ডসহ পাঁচ দাবিতে ‘শানে তাওহীদ’ শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মানিকগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে (বিজয় মেলার মাঠ) এ সম্মেলনের আয়োজন করে হেফাজতে ইসলামের মানিকগঞ্জ জেলা শাখা।

সম্মেলনে হেফাজত ইসলামের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা বক্তব্য রাখেন। এতে সাভার, ধামরাই, নবাবগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা হেফাজত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন।

jagonews24

সম্মেলনে বক্তারা বলেন, আমাদের দাবিগুলো হলো- মহান আল্লাহ্, রাসুল (সা.) ও কুরআন-সুন্নাহ অবমাননায় সর্বোচ্চ শাস্তির (মৃত্যুদণ্ড) বিধান পাশ করতে হবে; ইসলামের নামে ভ্রান্ত বাউলদের ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে; ওরশ, মাজার, মেলা ও পালাগানের আসরে যাবতীয় মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এবং অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে; ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষায় সরকারকে নিরপেক্ষ ও তৎপর থাকতে হবে এবং তওহিদি জনতার বিরুদ্ধে করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। এসময় বাউল শিল্পী আবুল সরকারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানান বক্তারা।

হেফাজতে ইসলাম মানিকগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মুফতি শাহ মুহাম্মদ সাঈদ নূরের সভাপতিত্বে হেফাজতের নায়েবে আমির (মধুপুরের পীর) মাওলানা আব্দুল হামীদ, বেফাকের মহাসচিব মাওলানা মাহফুজুল হক, মাওলানা মহিউদ্দিন রব্বানী, মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী, মাওলানা আহমদ আলী কাশেমী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মো. সজল আলী/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।