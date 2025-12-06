জাতীয় ক্রিকেট লিগ
মার্শালের সেঞ্চুরি, ডাবলের অপেক্ষায় আনিসুল ইমন
দিনের তখন শেষদিক, হোম অব ক্রিকেট মিরপুরে তখন একটাই কৌতূহল-ঢাকার আনিসুল ইসলাম ইমন কি আজই ডাবল সেঞ্চুরি করে ফেলবেন! তবে আলোকস্বল্পতায় খেলা হলো ৯ ওভার কম। তাতে ডাবল সেঞ্চুরির অপেক্ষা নিয়েই ড্রেসিংরুমে ফিরলেন ইমন। তবে দিনের পুরোটা সময়ই চট্টগ্রামের বোলারদের উপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন তিনি। তার সঙ্গী মার্শাল আইয়ুবও পেয়েছেন সেঞ্চুরির দেখা।
জাতীয় ক্রিকেট লিগের শেষ রাউন্ডের প্রথম দিনে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে প্রথম দিনে ২ উইকেট হারিয়ে ৩৫৬ রান তুলেছে ঢাকা বিভাগ। ইমন ১৮৩ আর মার্শাল অপরাজিত ১০৯ রানে।
দুই দলেরই সমান ৫ পয়েন্ট। তবে রান রেটে পিছিয়ে থেকে ৬ দলের মধ্যে সবার নিচে ঢাকা।
টস জিতে আজ ঢাকাকে আগে ব্যাটিং করতে পাঠায় চট্টগ্রাম। প্রথম সেশনে ঢাকার কোনো উইকেটই তুলতে পারেনি তারা। একই সেশনের শেষদিকে হাতে চোট পাওয়া ঢাকার ওপেনার আশিকুর রহমান শিবলী পরে আর ব্যাটিংয়েই নামতে পারেননি। ব্যক্তিগত ২৭ রানে তিনি রিটায়ার্ড হার্ট হলে ভাঙে ৭২ রানের জুটি। এরপর দ্রুত দুই উইকেট হারায় ঢাকা। ফয়সাল ৯ ও জিসান আলম ফেরেন ২২ রানে। এরপর দাপট শুরু হয় ঢাকার, সেটা ধরে রাখে দিনের শেষ বল পর্যন্ত।
৯৭ বলে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন আনিসুল ইসলাম ইমন। ১৯২ বলে পূর্ণ করেন ১৫০ রান। এরপর ধীরে ধীরে ডাবল সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছিলেন ডানহাতি এই ব্যাটার। তবে আলোর অভাবে ৯ ওভার কম খেলা হওয়াতে তার অপেক্ষা বেড়েছে। অন্যপ্রান্তে দিনের শেষদিকে সেঞ্চুরির দেখা পান মার্শাল আইয়ুবও। ১১৯ বলে প্রথম শ্রেণিতে নিজের ২৯তম সেঞ্চুরি করেন এই ব্যাটার।
