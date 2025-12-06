বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচে চতুর্থ হ্যাটট্রিক আমিরুলের, কোরিয়ার বিপক্ষে জয়

বিশ্বকাপে পাঁচ ম্যাচে চতুর্থ হ্যাটট্রিক আমিরুলের, কোরিয়ার বিপক্ষে জয়
অনন্য! অসাধারণ!! বিস্ময়কর!!! বিশ্বকাপের মতো আসরে বাংলাদেশের একজন খেলোয়াড় এভাবে তার স্টিকজাদু দেখাবেন তা কল্পনারও বাইরে। বিকেএসপির শিক্ষার্থী আমিরুল ইসলাম ভারতে চলমান জুনিয়র বিশ্বকাপ হকিতে সবার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছেন।
ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি-দেশের এই তিন শীর্ষ খেলার মধ্যে কেবল ক্রিকেটেরই ছিল যে কোনো পর্যায়ের বিশ্বকাপ মঞ্চে খেলার অভিজ্ঞতা। এবার হকির যুব দল দেখিয়েছে সেই কীর্তি। প্রথমবারের মতো যুবাদের বিশ্বকাপ আসরে খেলছে। গ্রুপ পর্বের পর বাংলাদেশ এখন লড়াই করছে স্থান নির্ধারণী ম্যাচগুলোতে। ওমানকে ১৩-০ গোলে হারিয়ে ২৪ দলের মধ্যে ২০তম স্থানে থাকা নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ।
অবস্থান আরেক ধাপ ওপরে নেওয়ার লড়াইয়ে পরের ম্যাচ ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। গ্রুপ পর্বে যে কোরিয়াকে ৩-৩ গোলে রুখে দিয়েছিল বাংলাদেশ। স্থান নির্ধারণী ম্যাচে শনিবার সেই দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ৫-৩ গোলে জিতে ১৮তম হওয়া নিশ্চিত করলো লাল সবুজ পতাকার দল।
সোমবার অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ নামবে ১৭তম হওয়ার লড়াইয়ে। আমিরুলের ৩ গোলের পাশাপাশি দুই গোল করেছেন ওবায়দুল জয় ও রাকিবুল হাসান।
বাংলাদেশ কোথায় থেকে বিশ্বকাপ শেষ করবে, সেই হিসেব এখন নগণ্য। এখন মুখ্য হয়ে গেছে বাংলাদেশের ডিফেন্ডার আমিরুল ইসলাম নিজেকে কত উঁচুতে নিয়ে থামবেন। পেনাল্টি কর্নারে বিশেষজ্ঞ আমিরুল বিশ্বকাপে গোলের পর গোল করে ব্যক্তিগত লড়াইয়ে আছেন সবার ওপরে। গ্রুপ পর্বে কোরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে ৩-০ তে পিছিয়ে থাকা ম্যাচ সমতায় এনেছিলেন আমিরুল। সেই কোরিয়ার বিপক্ষে আবারও হ্যাটট্রিক করলেন ফরিদপুরের এই যুবক।
এ নিয়ে বিশ্বকাপে ৫ ম্যাচ খেললো বাংলাদেশ। চারটিতেই হ্যাটট্রিক আমিরুলের। এক ম্যাচে অল্পের জন্য ডাবল হ্যাটট্রিক হয়নি তার। ১৫ গোল নিয়ে আমিরুল এখন পর্যন্ত সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার লড়াইয়ে পেছনে থাকাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। সামনে আছে আরেকটি ম্যাচ। সেই ম্যাচেও কি এভাবে জ্বলে উঠবেন বাংলাদেশের এই যুবক? প্রথম বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়া বাংলাদেশ দলটি এখন পুরোটাই আমিরুলময়।
