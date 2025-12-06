মানিকগঞ্জে নদীতে গোসলে নেমে দুই শিশুর মৃত্যু
মানিকগঞ্জের কালীগঙ্গা নদীতে গোসলে নেমে দুই শিশু নিহত হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকাল ৮টার দিকে সদর উপজেলার গিলন্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, মোহাম্মদ আকবর হোসেনের ছেলে জুনায়েদ (৩) এবং আলী আজগরের ছেলে জামিল (৩)। নিহত দুই শিশু সম্পর্কে আপন চাচাতো ভাই হয়।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, সকালে দুই চাচাতো ভাই বাড়ির পাশের খোলা মাঠে খেলা করছিল। এ সময় তারা দুজনে বাড়ির পাশে কালীগঙ্গা নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়।
ওসি আরও বলেন, পরিবারের লোকজন তাদের খুঁজতে খুঁজতে কালীগঙ্গা নদীর তীর থেকে দুই শিশুকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় মুন্নু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
মো. সজল আলী/আরএইচ/জেআইএম