জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, ‘সাবেক রাষ্ট্রপতি নিজ এলাকায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক নির্মাণ করেছেন। অথচ সেখানে টেম্পু ছাড়া আর কিছুই চলে না।’

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে নরসিংদীর পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ঘোড়াশাল আঞ্চলিক সড়কের নাম ফলক উন্মোচনকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘স্বৈরাচার আমলে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব জায়গায় অপকর্ম করা হয়েছে। সারাদেশে অসংখ্য সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে, সেগুলোর কোনো ব্যবহার নেই। এ অপব্যয়, অপচয় ও অনাচার হয়েছে তা বন্ধ করা হবে।’

তিনি বলেন, ‘নেভাল সিরাজকে ভিন্নমতের জন্য আততায়ীরা খুন করে। আমরা এ ভিন্নমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। বাংলাদেশ বহুধর্মের দেশ, বহুমতের দেশ। মতামতের ভিন্নতার জন্য যেনো কাউকে নির্যাতিত ও হত্যাকাণ্ডের শিকার না হতে হয়।’

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীরপ্রতীক, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া।

সঞ্জিত সাহা/আরএইচ/জেআইএম

