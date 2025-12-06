নৈশভোজে পুতিনকে কী খাওয়ালেন মোদী?

নৈশভোজে পুতিনকে কী খাওয়ালেন মোদী?
ভারতে দুই দিনের সফরে এসেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সফর উপলক্ষ্যে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজন করা হয়েছিল রাজকীয় নৈশভোজের। এতে বৈচিত্র্যময় এক বিলাসবহুল মেনু পরিবেশন করা হয়। এই ভোজে ঐতিহ্যবাহী ‘থালি’র মাধ্যমে ভারতের আঞ্চলিক খাদ্য সংস্কৃতির সমৃদ্ধ স্বাদ তুলে ধরা হয় ।
ভোজ শুরু হয় দক্ষিণ ভারতের সুস্বাদু মুরুঙ্গলাই চারু দিয়ে যা এক ধরনের স্যুপ। এরপর পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন অ্যাপিটাইজার— গুচ্ছি দুন চেটিন (কাশ্মীরি আখরোট চাটনিসহ স্টাফড মোরেল), কালে চিনে কে শিকম পুরি (প্যান-গ্রিলড কালো ছোলার কাবাব), এবং মোমো ঝাল চাটনির সঙ্গে সবজি ঝোল।
মূল খাবারে ছিল জাফরানি পনির রোল, পালক মেথি মটর সাগ, তন্দুরি ভর্তি আলু, আচারি বেগুন, ইয়েলো ডাল তরকা এবং ড্রাই ফ্রুট ও জাফরান পোলাও। এর সঙ্গে পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন ভারতীয় রুটি—লচ্ছা পরোটা, মেগাজ নান, সতানাজ রুটি, মিসি রুটি ও বিস্কুটি রুটি।
মিষ্টান্নের মধ্যে ছিল বাদাম হালুয়া, কেসর-পিস্তাকুলফি ও তাজা ফল। এর সঙ্গে পরিবেশন করা হয় ঐতিহ্যবাহী গুড় সন্দেশ, মুরুক্কু, এবং বিবিধ আচার ও সালাদ। এছাড়াও পুতিনকে পরিবেশন করা হয় ডালিম, কমলা, গাজর ও আদার স্বাস্থ্যকর রস।
ভোজসভায় রাষ্ট্রপতি ভবনের নৌবাহিনীর ব্যান্ড ভারতীয় শাস্ত্রীয় সুর ও রুশ সুরের সম্মিলনে সংগীত পরিবেশন করে। পরিবেশিত রাগগুলোর মধ্যে ছিল— অমৃতবর্ষিণী, খমাজ, ইয়ামন, শিভরঞ্জিনি, নলিনাকান্তি, ভৈরবী। পাশাপাশি বাজানো হয় রাশিয়ার জনপ্রিয় সুর কালিঙ্কা, চাইকোভস্কির ন্যাটক্র্যাকার সুইট-এর অংশ এবং বলিউডের জনপ্রিয় গান ‘ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানি’।
অনুষ্ঠানে পুতিন ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রশংসা করেন। তিনি জানান, তার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গৃহীত যৌথ ঘোষণা—রাজনীতি, নিরাপত্তা, অর্থনীতি, বাণিজ্য, জ্বালানি, শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিস্তৃত সহযোগিতাকে প্রতিফলিত করে।
তিনি আরও বলেন, দুই দেশই একসঙ্গে একটি ন্যায়সংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে।
নৈশভোজ শেষে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন দিল্লি ত্যাগ করেন। বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানান ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর।
