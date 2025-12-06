সাবেক এমপি মতিউর রহমান মারা গেছেন
সুনামগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের (সম্প্রতি নিষিদ্ধ হওয়া) সাবেক সভাপতি ও সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মতিউর রহমান (৮৭) ইন্তেকাল (ইন্নলিল্লাহি...রাজেউন) করেছেন।
শনিবার (০৬ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। বাদআছর রাজধানীর মহাখালি ডিওএইচএসএ জানাজা শেষে বনানী কবরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।
২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সুনামগঞ্জ-৪ (সদর-বিশ্বম্ভরপুর) আসনের এমপি ছিলেন তিনি।
লিপসন আহমেদ/এএইচ/জেআইএম