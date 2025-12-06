  2. খেলাধুলা

ওয়ানডেতে কেন ভালো করছে না বাংলাদেশ? কারণ জানালেন সালাউদ্দিন

প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
ওয়ানডেতে এক সময় বাংলাদেশের ধারাবাহিকতার প্রশংসা হতো। বরং টি-টোয়েন্টি ও টেস্টে মাঠে নামলেই বাজে পারফর্মেন্সের কারণে সমালোচনার মুখে পড়তো টাইগাররা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে টি-টোয়েন্টিতে ধারাবাহিক হলেও ওয়ানডেতে বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। কেনো ওয়ানডেতে ভালো করছে না বাংলাদেশ, তার পিছনে কম ম্যাচ খেলাকে কারণ হিসেবে দেখছেন জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন।

সালাউদ্দিন বলেন, ‘আমাদের টেস্ট দলে বরাবরই একটু এক্সপেরিয়েন্স ব্যাটার আছে এবং এটাও একটা ভালো অবস্থায় আছে। আমি মনে করি যে এটাতেও আমরা দিনকে দিন উন্নতি করছি, কমবেশি রেজাল্ট আসছে। তবে ওয়ানডেটা আমরা অনেক দিন পর পর সিরিজ খেলছি, ওইটার রেজাল্ট আসছে না। সেই সাথে আমি যদি বলি যে আমাদের চারজন-পাঁচজন যারা ছিল, তারা অনেকদিন ওয়ানডে ক্রিকেট খেলেছে। আর ওই জায়গাটা আমাদের আসলে ফিলাপ করতে হলে একটু সময় দিতে হবে।’

তবে এখন যারা দলে আছে, তাদের অভিজ্ঞতা বাড়লেই ফল পাওয়া শুরু করবে দল বলে মনে করেন সালাউদ্দিন। তিনি বলেন, ‘এই জায়গায়টা যখন ছেলেদের একটু এক্সপেরিয়েন্স হয়ে যাবে, তখন মনে হয় যে আমরা ওয়ানডেতেও ভালো খেলবো। সামনের বছর আমাদের অনেক ওয়ানডে সিরিজ আছে। সেখান থেকে আমরা খুব দ্রুত হয়তো এই জায়গাগুলো মেকাপ করতে পারবো।’

