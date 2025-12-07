ভোলা সেতু আগামী সরকার বাস্তবায়ন করবে: ফওজুল কবির

ভোলা সেতু আগামী সরকার বাস্তবায়ন করবে: ফওজুল কবির
অন্তর্বর্তী সরকারের সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফওজুল কবির খান বলেছেন, ভোলা সেতু আগামী সরকার বাস্তবায়ন করবে। পাশাপাশি ভোলার গ্যাস স্থানীয়রা যাতে ব্যবহার করতে পারে সেই ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মীরগঞ্জ ফেরিঘাট এলাকায় ‘মীরগঞ্জ সেতু’র ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় তার সঙ্গে নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
মুহাম্মদ ফওজুল কবির খান বলেন, আগামী নির্বাচনে যেই বিজয়ী হোক না কেন জাতি হিসেবে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াবো। আমাদের একটিই কথা নির্বাচন যেন একটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আগের মতো যেন কেউ ভোটকেন্দ্র দখল না করে। এখন নির্বাচনের বিষয়টি সম্পূর্ণ দেখবেন নির্বাচন কমিশন।
তিনি বলেন, বিভিন্ন কোন্দলের কারণে সেতুর বাস্তবায়ন দেরিতে হয়। এ কারণে সেতুর বাস্তবায়ন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করছি।
উদ্বোধনকালে নৌ-পরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, নির্মাণকালে চাঁদাবাজের উৎপাত হয় এবং প্রকল্পের নানান কাজ পাওয়া নিয়ে স্থানীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা প্রকল্পের মান ও নির্মাণের মেয়াদের ওপর প্রভাব ফেলে। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।
বাবুগঞ্জের মীরগঞ্জে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর প্রায় দেড় কিলোমিটার সেতুটি নির্মাণে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৪৪২ কোটি টাকা। এ সেতু নির্মাণ হলে বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে মেঘনা পাড়ের মুলাদী ও হিজলা উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ এবং মেহেন্দীগঞ্জের পরোক্ষ সংযোগ নির্বিঘ্ন করতে পারবে।
শাওন খান/এনএইচআর/এমএস