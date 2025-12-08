  2. রাজনীতি

সরকারের দূরদর্শিতার অভাবে সব খাতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে: সালাম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সরকারের দূরদর্শিতার অভাবে সব খাতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে: সালাম
আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আব্দুস সালাম

সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্তের অভাবে রাষ্ট্রের সব খাতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম।

জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনা ও আমদানিনির্ভরতা বাড়ানোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিগত সরকারের সময় বলা হতো—বিশ্ববাজারে দাম বেশি নেওয়ার কারণে জ্বালানির দাম বেড়েছে। এখন তো সেই সরকার নেই, এখন তাহলে দাম কমছে না কেন? পাশের দেশেও জ্বালানির দাম কমেছে। আমরা কেন ভোগান্তি পোহাচ্ছি? কারণ, দেশে নির্বাচিত সরকার নেই।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী জ্বালানি ব্যবসায়ী অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনা : আমাদের করণীয়’ শীর্ষক আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রশাসনে দুর্নীতির সমালোচনা করে আব্দুস সালাম বলেন, আজ এমপি হওয়া অনেকের কাছে লাভজনক ব্যবসা হয়ে গেছে। অথচ এমপির কাজ রাষ্ট্র পরিচালনা, ব্যবসা নয়। পুলিশ, শিক্ষক, বিচার বিভাগ—সবখানেই দুর্নীতির অভিযোগ। সমাজে ভালো মানুষ টিকে থাকতে পারছে না।

দুর্নীতি বন্ধ করা গেলে দেশেই উন্নয়ন সম্ভব—এ কথা উল্লেখ করে তিনি জিয়াউর রহমানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন—‘মানি ইজ নো প্রবলেম’, অর্থাৎ সুশাসন নিশ্চিত হলে দেশের অর্থেই দেশ চলবে।

আব্দুস সালাম বলেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বলেছে—নির্বাচিত সরকার ছাড়া তারা বিনিয়োগ করবে না। শিল্প-কারখানা স্থবির, নতুন কর্মসংস্থান নেই, বেকারত্ব বেড়েছে। এখন একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকার গঠন ছাড়া বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, যেকোনো সফলতার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর থেকে অব্যবস্থাপনার কারণে চুরি, ছিনতাই, দুর্ভিক্ষ সবই দেখেছি। গত ১৭ বছরেও একই চিত্র দেখেছি।

আব্দুস সালাম বলেন, দেশের মানুষ আজ খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করছে। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা স্বৈরাচার শেখ হাসিনা আজ পলাতক। আমরা দোয়া করি, খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে দেশ ও জাতির মাঝে ফিরে আসুন। কারণ, দেশের সংকট এখনো কাটে নাই, গণতন্ত্র এখনো ফিরে নাই।

তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দায়িত্বগ্রহণের পর অল্প সময়েই রাষ্ট্রের প্রতিটি খাতে সংস্কার করেছিলেন, যার সুফল জনগণ এখনো পায়।

জালানি ব্যবসায়ী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ারুল হক বাপ্পির সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন, জাতীয়তাবাদী ওলামা দল ঢাকা দক্ষিণের আহ্বায়ক মাওলানা আলমগীর হোসাইন খলিলী, সদস্যসচিব ফারুক হোসেন রুদ্র, ব্যবসায়ী সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস ভুঁইয়া প্রমুখ।

কেএইচ/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।