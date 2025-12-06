জামায়াত নেতাকে কোপালো নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মী

জামায়াত নেতাকে কোপালো নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মী
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে আপেল মাহমুদ (৩৫) নামের এক জামায়াত নেতাকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের কর্মী হাসান মিয়ার বিরুদ্ধে।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে পলাশবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রশান্ত কুমার বিষয়টি নিশ্চিত করছেন।
এর আগে শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে পলাশবাড়ী পৌরসভার গোয়ালপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত জামায়াত নেতা পৌরসভার বাড়াইপাড়ার বাসিন্দা। তিনি পলাশবাড়ী পৌর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অর্থ সম্পাদক। অভিযুক্ত হাসান মিয়ার একই পৌরসভার গোয়ালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ সংগঠনের সাবেক কর্মী।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আপেল মাহমুদ শুক্রবার রাতে পলাশবাড়ী থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। গোয়ালপাড়া এলাকায় পৌঁছালে হাসান মিয়া চাইনিজ কুড়াল হাতে আপেল মাহমুদের ওপর হামলা করে। এসময় আপেল মাহমুদ চিৎকারে আশপাশের লোকজন আসলে হাসান মিয়া পালিয়ে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় আপেল মাহমুদকে পলাশবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ওসি প্রশান্ত কুমার জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে খোঁজখবর রাখছি।
