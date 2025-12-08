  2. দেশজুড়ে

ব্যারিস্টার ফুয়াদ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেছেন, রাজনৈতিক অঙ্গনে বিএনপির ছোট একটা অংশ সেই ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগদের মতোই রাজনীতি করে যাচ্ছে। তারা ‌‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নষ্ট করছে। দলের পক্ষ থেকে এদেরকে চিহ্নিত করে প্রতিহত না করলে দিন দিন ভোট কমে যাবে এ দলটির। এভাবে চলতে থাকলে ফ্যাসিস্ট দলের মতো তাদেরও তেমন পরিণতি হবে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বাবুগঞ্জে ব্রিজ উদ্বোধনকালে বিএনপির কিছু ব্যক্তি আমাকেসহ এবি পার্টির নেতাকর্মীদের পুলিশ প্রশাসনের সামনে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। বিষয়টি ছিল ফৌজদারি অপরাধ, যা পুলিশের সামনে ঘটায় তারা আইনি পদক্ষেপ নিতে পারতো। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে শুধু ২/৩ বার বাঁশি বাজিয়েছে। নির্বাচনের আগেই পুলিশের এমন ভূমিকা। পরবর্তীতে তাদের ভূমিকা কেমন হবে? যখন যে দল আসে পুলিশ তখন সেই দলের দালালি করে যাচ্ছে। এমনটা চলতে থাকলে দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, এ ঘটনার দুদিন আগে মুলাদি উপজেলায় এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন এলজিইডির সচিব, জেলার ডিসিসহ জেলা পুলিশের একাধিক কর্মকর্তা। ওই অনুষ্ঠানও পণ্ড করে দিয়েছে বিএনপির রাজনৈতিক অঙ্গনে ছোট একটি অংশ। বিএনপির আগামীতে সরকার গঠন করবে, তাই এই দলের নেতাকর্মীরা ছোট দলের সঙ্গে ভালো আচরণ করবে, তাদের সহযোগিতা করবে। যারা হামলা, নির্যাতন করে তাদের বিরুদ্ধে দল ব্যবস্থা নেবে এমনটাই আশা রাখছি।

শাওন খান/কেএইচকে/এমএস

