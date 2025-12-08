লক্ষ্মীপুর
জেএসডির জনসভায় আসার পথে হামলা, গুলিবিদ্ধসহ আহত ১৫
লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) নির্বাচনি জনসভায় আসার পথে নেতাকর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। এসময় ১৬টি মাইক্রোবাস ভাঙচুর করা হয়।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে জেলার রামগতির রামদয়াল বাজার, আজাদনগর ও রামগতি বাজারসহ কয়েকটি স্থানে পৃথক এসব হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলা ও ভাঙচুরের বিষয়টি নিশ্চিত করে রামগতি উপজেলা জেএসডির সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন বাবলু বলেন, বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী এ বিএম আশরাফ উদ্দিন নিজানের লোকজন পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালিয়েছেন। গুলিবিদ্ধ আব্দুল মান্নানকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চরপোড়াগাছা ইউনিয়ন জেএসডি ছাত্রলীগ নেতা মো. ফয়সাল, ইবনে হাছান মোহন, চররমিজ ইউনিয়নের হাসানসহ ১২ জন আহত হয়েছেন।
আলেকজান্ডার সরকারি মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনের জেএসডির এ নির্বাচনি জনসভার আয়োজন করা হয়।
