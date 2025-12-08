  2. দেশজুড়ে

বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় বিধবা প্রেমিকাকে শ্বাসরোধে হত্যা

প্রকাশিত: ০৭:১২ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জ সদরে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় মরিয়ম বেগম (৪৮) নামে এক বিধবা নারীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে তার প্রেমিক। এ ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিক সোহেল রানাকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার দায় স্বীকার করেছেন তিনি।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর থানায় এক সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিরাজগঞ্জ সদর সার্কেল) নাজরান রউফ গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

গ্রেফতার সোহেল রানা সদর উপজেলার গুনেরগাঁতী গ্রামের আসাদুল্লাহর ছেলে। নিহত মরিয়ম খোকশাবাড়ী হাসপাতাল এলাকার মৃত নূর ইসলামের স্ত্রী ও জাবেদ আলী শেখের মেয়ে।

সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, রোববার সকালে সদর উপজেলার নলিছাপাড়া এলাকায় কলাগাছের নিচ থেকে কলাপাতায় মোড়ানো অবস্থায় মরিয়মের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে এ হত্যার রহস্য উদঘাটনে একটি টিম গঠন করা হয়। এ টিমটি তথ্যপ্রযুক্তি ও নিখুঁত গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে হত্যাকারী সোহেল রানাকে শনাক্ত করে রাতেই গ্রেফতার করে।

এরপর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সোহেল হত্যার দায় স্বীকার করে বলেন, ২-৩ বছর ধরে মরিয়মের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক চলছিল। প্রতি সপ্তাহে তারা দেখা করতেন। একপর্যায়ে সোহেল রানা মরিয়মকে বিয়ের জন্য চাপ দেন। কিন্তু মরিয়ম বিয়ের জন্য সময়ক্ষেপণ ও অন্য একজনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এরই এক পর্যায়ে গত ৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর মরিয়মের সঙ্গে কুশাহাটা গ্রামে দেখা করেন। এরপর সোহেল রানা আবারও বিয়ের প্রস্তাব দিলে দুজনের মধ্যে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়। পরে সোহেল মরিয়মের গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এরপর মরদেহটি কলাগাছের নিচে ড্রেনের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায়।

নাজরান রউফ জানান, এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আজ আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

