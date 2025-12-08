মাদারীপুর-২
মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে দুই উপজেলায় বিএনপির বিক্ষোভ
মাদারীপুর-২ আসনে বিএনপির ঘোষিত মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে মনোনয়ন বঞ্চিত দুই প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে মাদারীপুর সদর উপজেলার খাগদী ও রাজৈরের আমগ্রামে এই কর্মসূচি পালন করেন তারা।
বিএনপির দলীয় সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মাদারীপুর-২ আসনে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব জাহান্দার আলী জাহানকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই এই মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সড়ক অবরোধ ও সমাবেশ চলছে। এরই অংশ হিসেবে সোমবার বিকেলে কেন্দ্রীয় বিএনপির সহশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক হেলেন জেরিন খানের কর্মী-সমর্থকরা মাদারীপুর সদর উপজেলার খাগদী এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় তারা মাদারীপুর-শরিয়তপুর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করেন।
এদিকে একই দাবিতে বিকেলে রাজৈর উপজেলার আমগ্রামে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাদারীপুর জেলা বিএনপির সদস্য মিল্টন বৈদ্যের কর্মী-সমর্থকরা এতে অংশ নেন। এতে অংশ নেন উপজেলার কয়েক হাজার নারী-পুরুষ। দাবি মানা না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেন তারা।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/কেএইচকে/এমএস