সোনামসজিদ দিয়ে ৮১০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি

জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে আরও ৮১০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সোনামসজিদ উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক সমীর চন্দ্র ঘোষ।

তিনি জানান, ২৭টি অনুমোদনপত্রের বিপরীতে সোনামসজিদ বন্দরে দিয়ে ৮১০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। আমদানি শুরু হয়েছে। আজকে সারাদিনে স্থলবন্দরে ১৮০ টন পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে।

এর আগে রোববার সন্ধ্যায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর গিয়ে ভারতের মোহদীপুর থেকে দুটি ট্রাকে ৬০ টন পেঁয়াজ স্থলবন্দরে প্রবেশ করে। এতে স্থানীয় খুচরা বাজারে পেঁয়াজের দাম কমেছে কেজিতে ২০ থেকে ৩০ টাকা কমে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সবশেষ ৯ সেপ্টেম্বর ভারত থেকে সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ এসেছিল বলে জানান সমীর চন্দ্র ঘোষ।

