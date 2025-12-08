সুনামগঞ্জের নদীতে গোসলে নেমে নারী নিখোঁজ
সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে কুশিয়ারা নদীতে নেমে এক নারী নিখোঁজ হয়েছে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের রানীনগর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, নিখোঁজ নারী হাসিনা বেগম ওরফে বুলু আক্তার (২৫)। তিনি ওই গ্রামের আব্দুল হান্নানের মেয়ে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো রোববার বিকেলে বাড়ির পাশে কুশিয়ারা নদীতে গোসল করতে যায় হাসিনা বেগম। এক পর্যায়ে তিনি গোসলের জন্য নদীতে ডুব দিলে আর উপরে উঠেনি। পরে বিষয়টি স্থানীয়রা বুঝতে পরে তাৎক্ষণিক নদীতে নেমে অনেকখোঁজাখুঁজি করলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
নিখোঁজ হাসিনা বেগমের বাবা আব্দুল হান্নান ওরফে কাছা মিয়া বলেন, আমার মেয়ে মানসিক রোগে আক্রান্ত রয়েছে। মাঝে মধ্যে মৃগী রোগ দেখা দিত। আজ নদীতে গোসল করতে গিয়ে সে নিখোঁজ হয়েছে।
জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তদন্ত মো. হাফিজুর রহমান বলেন, রানীনগর গ্রামের পাশে কুশিয়ারা নদীতে গোসলে নেমে এক নারী নিখোঁজ হয়েছে। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালাবে।
