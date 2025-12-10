  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জের দুই আসনে এনসিপির প্রার্থী ঘোষণা

প্রকাশিত: ১২:৪৫ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত ৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২টিতে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ১২৫ আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন ঘোষণা করেন। এর মধ্যে কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনে এনসিপির কেন্দ্রীয় সংগঠক আবু সাঈদ (সাঈদ উজ্জ্বল) ও কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে এনসিপির কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক শেখ খায়রুল কবির আহমেদকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, মনোনয়ন পাওয়া সাঈদ উজ্জ্বল ও খায়রুল কবির দুজনই এই দুটি আসনে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। তবে ফাঁকা রয়েছে কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর), কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম), কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী-বাজিতপুর) ও কিশোরগঞ্জ-৬ (ভৈরব-কুলিয়ারচর)।

মনোনয়ন পাওয়ার বিষয়টি সাঈদ উজ্জ্বল ও খায়রুল কবির দুইজনই নিশ্চিত করেছেন।

